Этот мощный пикап с дизельным мотором и АКП от ZF скоро будет в России (возможно)

Обновленный JAC Т9 представили на автосалоне в Чэнду с модернизированным мотором

На выставке в Чэнду JAC показал обновленную версию интеллектуального пикапа Hantu, известного в России как Т9. Рестайлинговый Hantu (T9) стал более мощным, комфортным, безопасным и ориентированным на семейных пользователей.

Обновленный JAC Hantu (T9)

Ключевые обновления включают модернизированный дизельный двигатель Ankang Technology 2.0 CTI с увеличенным крутящим моментом до 420 Нм, который работает в паре с немецкой автоматической коробкой передач ZF 8AT. Пикап теперь оснащен системой подключаемого полного привода с электронным управлением, электронной блокировкой дифференциала и способен буксировать до 3 тонн.

Также улучшена проходимость с углом въезда 30 градусов и минимальным дорожным просветом более 230 мм.

В интерьере автомобиля предусмотрены 64-цветная подсветка, люк с электроприводом, интеллектуальный сенсорный дисплей и беспроводная зарядка на 50 Вт.

Пассажиров порадуют комфортные сиденья с углом наклона 26 градусов, теплоотражающие стекла и розетка на 220 В.

Безопасность пикапа обеспечивается каркасной конструкцией из высокопрочной стали, крыша выдерживает нагрузку до 4,1 тонны. В стандартной комплектации есть система контроля устойчивости кузова ESC, камера кругового обзора 360°, 8 ультразвуковых радаров и радары миллиметрового диапазона, соответствующие пятизвездочному стандарту ANCAP.

Интеллектуальная система помощи при вождении уровня L2 включает адаптивный круиз-контроль, ассистент движения в пробках, систему удержания полосы и другие функции. Также внедрена система Zhiling 3.0 с голосовым управлением и дистанционным обновлением.

Компания JAC планирует расширение международного присутствия, и появление нового пикапа в России также ожидаемо. Сейчас дорестайлинговый T9 продается в России по цене от 3 399 000 рублей.

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Источник: JAC