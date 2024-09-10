#
Где сэкономить?ГалереиПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)Китайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Грядет серьезное подорожание: на сколько вырастут цены на авто из-за утильсбора
19 сентября
Грядет серьезное подорожание: на сколько вырастут цены на авто из-за утильсбора
РОАД: автомобили в РФ подорожают на 20% из-за...
Интерьер DFSK ix7
19 сентября
В России сильно подешевел популярный китайский кроссовер
Цена кроссовера DFSK ix7 снизилась в России на...
GAC GS8
19 сентября
В России подешевели все автомобили популярного китайского бренда
Машины марки GAC в базовых версиях в сентябре...

Этот мощный пикап с дизельным мотором и АКП от ZF скоро будет в России (возможно)

Обновленный JAC Т9 представили на автосалоне в Чэнду с модернизированным мотором

На выставке в Чэнду JAC показал обновленную версию интеллектуального пикапа Hantu, известного в России как Т9. Рестайлинговый Hantu (T9) стал более мощным, комфортным, безопасным и ориентированным на семейных пользователей.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ
Обновленный JAC Hantu (T9)
Обновленный JAC Hantu (T9)

Ключевые обновления включают модернизированный дизельный двигатель Ankang Technology 2.0 CTI с увеличенным крутящим моментом до 420 Нм, который работает в паре с немецкой автоматической коробкой передач ZF 8AT. Пикап теперь оснащен системой подключаемого полного привода с электронным управлением, электронной блокировкой дифференциала и способен буксировать до 3 тонн.

Также улучшена проходимость с углом въезда 30 градусов и минимальным дорожным просветом более 230 мм.

В интерьере автомобиля предусмотрены 64-цветная подсветка, люк с электроприводом, интеллектуальный сенсорный дисплей и беспроводная зарядка на 50 Вт.

Пассажиров порадуют комфортные сиденья с углом наклона 26 градусов, теплоотражающие стекла и розетка на 220 В.

Haval представил обновленный H6 третьего поколения, несмотря на наличие четвертого

Безопасность пикапа обеспечивается каркасной конструкцией из высокопрочной стали, крыша выдерживает нагрузку до 4,1 тонны. В стандартной комплектации есть система контроля устойчивости кузова ESC, камера кругового обзора 360°, 8 ультразвуковых радаров и радары миллиметрового диапазона, соответствующие пятизвездочному стандарту ANCAP.

Интеллектуальная система помощи при вождении уровня L2 включает адаптивный круиз-контроль, ассистент движения в пробках, систему удержания полосы и другие функции. Также внедрена система Zhiling 3.0 с голосовым управлением и дистанционным обновлением.

Компания JAC планирует расширение международного присутствия, и появление нового пикапа в России также ожидаемо. Сейчас дорестайлинговый T9 продается в России по цене от 3 399 000 рублей.

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

Источник: JAC

Подпишитесь на «За рулем» в

Алексеева Елена
Количество просмотров 18984
10.09.2024
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о JAC T9

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв