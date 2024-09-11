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С начала года россияне купили более миллиона автомобилей

За 8 месяцев 2024 года продажи легковых машин в России превысили 1 млн единиц

С января по август текущего года года в РФ было продано более 1 млн новых легковых машин (+ 65% к результату января–августа 2023 года).

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Также рост продаж зафиксирован на рынке легких коммерческих автомобилей (LCV) и автобусов. На первом они выросли на 25% (до 66,5 тыс. ед.), а на втором – на 17% (до 12,9 тыс. ед.).

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Снижение наблюдалось только на рынке грузовых автомобилей, что аналитики объяснили высокой сравнительной базой. В 2023 году продажи новых грузовиков в РФ установили рекорд последних 17 лет, а с января по август 2024-го их объем составил 82,8 тыс. единиц (–10%).

Всего с начала года в стране было реализовано почти 1,17 млн новых экземпляров автомобильной техники, что на 53% больше, чем за тот же период прошлого года.

Ранее сообщалось, что новый недорогой «японец» с надежным мотором появился в продаже в России.

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Источник: аналитическое агентство «Автостат»

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Ушакова Ирина
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 65
11.09.2024
Фото:freepik / freepik
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