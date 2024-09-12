Названы самые популярные новые машины по цене 3-5 млн рублей

«Авто.ру»: Exeed TXL стал самым популярным в РФ авто по цене до ₽5 млн

Среди новых машин ценовой сегмент от 3 до 5 млн рублей за последние два года стабильно занимает больше трети всего объема предложений. Самыми популярными марками в этом сегменте в РФ стали Exeed, Geely и Chery, установили аналитики «Авто.ру».

Самой популярной моделью в этом году стал Exeed TXL, его средняя стоимость за восемь месяцев составила 4,33 млн рублей. Далее следуют Jaecoo J7 (3,55 млн рублей) и Exeed LX (3,45 млн рублей). Также в топ-5 вошли Geely Monjaro (4,66 млн рублей) и Tank 300 (4,52 млн рублей).

На шестой строчке расположился Changan Uni-K (4,21 млн рублей), на седьмой – GAC GS8 (4,34 млн рублей). Далее следуют Chery Arrizo 8 (3,36 млн рублей), Jetour T2 (3,99 млн рублей), и Geely Atlas (3,49 млн рублей).

По данным аналитиков, порядка 83% предложений в сегменте 3–5 млн рублей приходится на кроссоверы, 9% объявлений – на седаны, а 4,5% – на пикапы.

Ранее сообщалось, что знакомый, надежный «европеец» вернулся в Россию по цене Lada Vesta.

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Источник: Известия