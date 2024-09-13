Этот внедорожник впечатляет плавностью хода – богатое оснащение и приятная цена

Крутой Haval H5 покоряет рынок России – он крупнее и доступнее Land Cruiser 300

Если вы ищете надежный, выносливый и большой внедорожник – присмотритесь к Haval H5, он достаточно комфортабелен и для поездок по городу, и на дальние расстояния. У Haval H5 неплохая шумоизоляция, плавный ход, при котором вы не почувствуете вибраций даже на крупных неровностях с острыми краями.

В длину Haval H5 составляет впечатляющие 5,19 метра – длиннее флагманской модели Haval H9. При этом во время управления нет никакого ощущения, что управляешь таким огромным внедорожником. Он «заныривает» даже в крутые повороты, при этом крен абсолютно умеренный. У Haval H5 богатое оснащение даже в «базе», а цена стартует от 3,6 млн рублей.

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Источник: auto.mail.ru