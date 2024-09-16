По цене Lada Vesta: самые доступные новые иномарки в России

В России в пределах 1,7 млн рублей можно купить четыре иномарки

В России по цене Lada Vesta, которая в среднем стоит 1,7 млн рублей, можно купить один из четырех автомобилей. Кросс-хэтчбек Livan X3 Pro это одноклассник Lada Granta. Он оснащен 1,5-литровым атмосферным мотором мощностью 103 л. с. и вариатором. Стоимость автомобиля начинается от 1,5 млн рублей.

Lada Vesta

Также как вариант можно рассмотреть седан Changan Alsvin за 1,6 млн рублей. Под капотом автомобиля установлен 1,5-литровый двигатель мощностью 107 л. с., 5-ступенчатый робот. В числе опций в базовом варианте предусмотрены передние подушки безопасности, система курсовой устойчивости, круиз-контроль, кондиционер.

Changan Alsvin

Кроссовер Москвич 3 сейчас можно приобрести за 1,7 млн рублей. Он оснащается 136-сильным 1,5-литровым турбомотором, 6-ступенчатой МКП или вариатором. В стандартное оснащение входит климат-контроль, бесключевой доступ, запуск двигателя кнопкой, мультимедийная система, люк.

Москвич 3

Также в число доступных иномарок попал DFSK 500 по цене 1,75 млн рублей. Это компактный кроссовер длиной 4385 мм, который оснащается 1,5-литровым атмосферником мощностью 116 л. с. и вариатором. Среди опций кондиционер, мультимедийная система, круиз-контроль.

DFSK 500

Ранее сообщалось, что новый недорогой «японец» с надежным мотором появился в продаже в России.

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Источник: Quto