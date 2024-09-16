Renault Duster в привычном кузове еще можно купить новым

В России Renault Duster второго поколения можно купить от 2,1 миллиона рублей

Пока официальные поставки Renault Duster в Россию не налажены и не планируются, но на территории страны доступны несколько автомобилей 2021-2022 годов выпуска. Один из них, выставленный на продажу частным лицом из Иркутска, продается за 2 122 000 рублей.

Renault Duster

Это новый полноприводный Duster 2022 года. В объявлении указана комплектация Life с 1,5-литровым дизельным двигателем мощностью 109 л.с. и шестиступенчатой механической коробкой передач. У автомобиля тканевая отделка салона, две подушки безопасности, датчики давления в шинах, кондиционер, штатная мультимедиа с USB, AUX и Bluetooth, передние электростеклоподъемники, многофункциональное рулевое колесо и рейлинги на крыше.

В Вельске Архангельской области продаются еще два новых Duster, собранных на заводе Renault в Москве. Переднеприводный 2021 года стоит 2 587 000 рублей, а полноприводный 2022 года — 2 645 000 рублей. Оба автомобиля оснащены 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 117 л.с. и шестиступенчатой механикой. К ним в подарок предлагаются антикоррозийная обработка кузова, коврики для салона и багажника, а также защитная сетка радиатора.

Renault Duster второго поколения был официально представлен на российском рынке в феврале 2021 года, и на тот момент его цена колебалась от 945 000 до 1 460 000 рублей.

Тем временем новый Duster (третьего поколения) получил грустную «тройку» в краш-тесте Euro NCAP. Основными проблемами стали неудовлетворительные результаты при фронтальных столкновениях - автомобильне смог обеспечить защиту грудной клетки водителя.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: «Автоновости дня»