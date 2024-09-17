У Volkswagen теперь не будет больших решеток. Причина известна
На минувшей неделе дебютировал обновленный VW Taos, и, среди прочего, он удивил гладкой, тонкой решеткой, которая придает автомобилю радикально иной вид по сравнению с моделью, которую тот заменяет.
Можно даже сказать, что с таким количеством окрашенного пластика на передней части VW пытается сделать свой автомобиль с двигателем внутреннего сгорания похожим на электрический внедорожник ID.4. Но VW заявляет, что настоящая причина отказа от большой решетки заключается в том, чтобы сделать световую полоску более заметной.
Обновленный Taos – не первый VW с узким отверстием решетки радиатора. Mk8 Golf, выпущенный в 2020 году впервые представил эту особенность дизайна для автомобилей с ДВС, скопировав внешний вид ID.3 EV. И похоже, что эта тенденция будет только усиливаться.
«В прошлом VW был действительно известен тремя хромированными планками, но мы отходим от этого, потому что клиенты хотят более современного дизайна, – объяснил представитель VW. – И вы увидите, что это будет со всеми новыми автомобилями, которые мы покажем в этом году».
Речь, вероятно, о новом Tiguan, то же самое касается следующего поколения Atlas 2026 года.
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Источник: Сarscoops