В России зафиксирован резкий рост числа новых автомобилей на продажу

Авито Авто: предложение новых авто летом увеличилось на 43% год к году

Согласно данным «Авито Авто», предложение новых легковых автомобилей летом увеличилось на 43% по сравнению с прошлым годом и на 13,7% по сравнению с весной этого года. Средняя цена на новые авто стабилизировалась на уровне чуть выше 2,9 млн рублей, почти не изменившись за год.

В сегменте новых автомобилей лидирует Lada, чья доля достигла 23%. Остальные места в ведущей пятерке занимают китайские марки: Haval, Chery, Geely и Changan, каждая из которых имеет долю менее 10%. Эксперты связывают это как с ценовым фактором, так и с более широким выбором кузовов у российских производителей, в то время как китайские компании больше сосредоточены на кроссоверах и внедорожниках.

Марка Chery продемонстрировала наибольший рост спроса (в 2,2 раза по сравнению с прошлым годом), cледом по динамике спроса идет Lada, а затем остальные китайские бренды.

По популярности моделей лидирует Lada Granta с 8,5%. Второе и третье места заняли Niva Legend с 5,2% и Vesta с 4,7%. На четвертом месте находится Haval Jolion (3,7%), а на пятом – Omoda C5 (3,1%).

По количеству объявлений лидирует Chery Tiggo 7 Pro Max, составивший 6,6% от общего предложения. На второе и третье места вышли Omoda C5 и Chery Tiggo 4 Pro. По приросту предложений лидируют Geely Monjaro и Solaris HS.

Этим летом самой популярной моделью среди подержанных авто дороже 1,5 млн стала Toyota Camry - ее доля в спросе составила 6,2%.

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Источник: «Прайм»