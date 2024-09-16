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Эти автомобили можно купить с хорошей скидкой по госпрограмме

ТОП-5 самых интересных машин, которые можно купить со скидкой 20% от государства

Минпромторг возобновил программу льготного автокредитования, выделив дополнительно 6,5 млрд рублей до конца текущего года. Скидку 20% можно получить на машины, собранные в РФ и соответствующие определенным критериям. Льготный кредит доступен медработникам, учителям, людям с инвалидностью, а также семьям с детьми на Дальнем Востоке.

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Программа предлагает скидку 20% (для ДФО она составляет 25%) на авто, собранные в России, с локализацией от 1600 баллов и стоимостью до 2 млн рублей.

Выносливый мотор, надежный автомат — большой седан Форд за 1,4 млн

Один из лучших вариантов по госпрограмме – универсал Lada Vesta SW с 1,8-литровым мотором на 122 л.с. и вариатором в топовой комплектации Techno, который укладывается в бюджет до 2 млн рублей. По льготному автокредиту со скидкой 20% машина обойдется менее чем в 1,6 млн рублей.

Еще один интересный вариант – внедорожный фургон от компании ВИС-Авто на базе Lada Niva Legend по цене 1 639 000 рублей. Под капотом этого авто 1,7-литровый мотор (83 л.с.), МКП, привод полный. Клиренс равен 240 мм, грузоподъемность составляет 740 кг.

Внедорожник УАЗ Hunter в версии «Экспедиция» стоит от 1 820 000 рублей. Машина имеет двухцветную окраску и расширенный внедорожный пакет: силовые бамперы, пороги, защиту рулевых тяг, экспедиционный багажник, лебедку, клиренс 241 мм и покрышки BFGoodrich All-Terrain.

Под капотом внедорожника 2,7-литровый мотор на 135 л.с., 5-ступенчатая МКП, подключаемый полный привод с демультипликатором и блокировкой заднего дифференциала.

Также стоит обратить внимание на внедорожник «Патриот» от УАЗ. Автомобиль оснащен 2,7-литровым мотором на 150 л.с., «механикой» BAIC, подключаемым полным приводом и раздаточной коробкой. В комплектации Base Икар с пакетом Limited его стоимость составляет 1 960 000 рублей.

Haval Jolion тульской сборки стал единственной иномаркой, подходящей под условия Минпромторга для льготного автокредита. Базовая версия переднеприводного кроссовера стоит 1 999 000 рублей. Под капотом 1,5-литровый турбомотор мощностью 143 л.с. с МКПП.

УАЗ Hunter
Haval Jolion
Lada Vesta SW
УАЗ «Патриот»
Lada Niva Legend

Ранее сообщалось, что большой «китаец» теперь можно купить в России по цене Lada Vesta.

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Источник: 110km

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos | Автоваз | Уаз | Unsplash
16.09.2024
Фото:Depositphotos | Автоваз | Уаз | Unsplash
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