На сколько подорожают новые машины до конца года
Цены на новые машины в России к концу 2024 года увеличатся на 15%, прогнозирует руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин. Он пояснил, что повышение утильсбора с 1 октября этого года не сильно повлияет на цену новых автомобилей, потому что многие производители задолго до ожидаемой индексации начали закладывать расходы на оплату утильсбора в конечную стоимость своей продукции.
По словам специалиста, прайсы в сегменте новых машин будут повышаться постепенно и к концу года вырастут на 10-15%. При этом спецпредложения от дилеров и производителей позволят россиянам все так же обновлять личный транспорт, в том числе за счет программы трейд-ин и заемных средств, отметил он.
Ранее сообщалось, что большой «китаец» теперь продают в России по цене Lada Vesta.
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Источник: «Автостат»