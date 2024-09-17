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Легковушку разорвало на части: четыре человека пострадали в массовом ДТП
17 сентября
Легковушку разорвало на части: четыре человека пострадали в массовом ДТП
В Кореновском районе Кубани произошло ДТП с...
Forthing T5
17 сентября
Собранные в РФ кроссоверы с автоматом и 1,5-литровым ДВС от Mitsubishi поступили в продажу
Первые кроссоверы Forthing T5 за 2 млн рублей...
Suzuki Ertiga
17 сентября
В РФ появился новый надежный 7-местный «японец» – и он дешевле «китайцев»
В Россию привезли компактвэны Suzuki Ertiga по...

Собранные в РФ кроссоверы с автоматом и 1,5-литровым ДВС от Mitsubishi поступили в продажу

Первые кроссоверы Forthing T5 за 2 млн рублей появились у дилеров

Кроссоверы российской сборки Forthing T5 по цене от 1 950 000 рублей поступили в 39 дилерских центров марки. Forthing T5 представляет собой классический компактный кроссовер. Его размеры 4545×1825×1750 мм при колесной базе 2720 мм.

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4,7-метровый седан по цене маленького кроссовера! — Чанган или Ливэн?

Объем багажника равен 515 литрам. Второй ряд сидений складывается в соотношении 6/4, освобождая до 1560 литров свободного пространства. В салоне Forthing T5 установлен крупный вертикальный экран с полной русификацией.

Forthing T5
Forthing T5

Салон обшит экокожей, передние кресла дополнены обогревами. Комфорт во время движения обеспечивает независимая подвеска на задней оси.

Forthing T5
Forthing T5

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Автомобиль оснащен 1,5-литровым турбированным двигателем 4J15T. Его крутящий момент составляет 215 Нм, а пиковая мощность равна 144 л.с. Привод передний.

Ранее сообщалось, что знакомый надежный «европеец» вернулся в Россию по цене Lada Vesta.

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Источник: «Российская газета»

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Ушакова Ирина
Фото:Forthing | «За рулем»
17.09.2024
Фото:Forthing | «За рулем»
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