Собранные в РФ кроссоверы с автоматом и 1,5-литровым ДВС от Mitsubishi поступили в продажу

Первые кроссоверы Forthing T5 за 2 млн рублей появились у дилеров

Кроссоверы российской сборки Forthing T5 по цене от 1 950 000 рублей поступили в 39 дилерских центров марки. Forthing T5 представляет собой классический компактный кроссовер. Его размеры 4545×1825×1750 мм при колесной базе 2720 мм.

Объем багажника равен 515 литрам. Второй ряд сидений складывается в соотношении 6/4, освобождая до 1560 литров свободного пространства. В салоне Forthing T5 установлен крупный вертикальный экран с полной русификацией.

Forthing T5

Салон обшит экокожей, передние кресла дополнены обогревами. Комфорт во время движения обеспечивает независимая подвеска на задней оси.

Forthing T5

Автомобиль оснащен 1,5-литровым турбированным двигателем 4J15T. Его крутящий момент составляет 215 Нм, а пиковая мощность равна 144 л.с. Привод передний.

Ранее сообщалось, что знакомый надежный «европеец» вернулся в Россию по цене Lada Vesta.

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Источник: «Российская газета»