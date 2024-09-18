В Союзе автосервисов России сообщили о проблемах с автозапчастями

Автоэксперт Плисов: сроки поставки деталей из Европы могут занимать 3–6 месяцев

Проблема с дефицитом автозапчастей в России постепенно решается, но пока она остается, рассказал член правления Союза автосервисов страны Илья Плисов.

Он отметил, что жесткого дефицита запчастей, наблюдающегося осенью 2022 года, когда автодилеры начали объявлять о своем уходе из РФ, сейчас уже нет. В 2023 году ситуация улучшилась. Но ситуация с оригинальными запчастями для европейских авто все еще сложная, сообщил Плисов.

С запчастями, необходимыми для регулярного обслуживания, такими, как свечи, фильтры, колодки, сейчас в России проблем нет, рассказал эксперт.

Он прибавил, что сохраняются также трансграничные проблемы с поставками запчастей. Он уточнил, что сроки поставки деталей из Европы могут занимать 3-6 месяцев.

Ранее сообщалось, что большой «китаец» теперь продается в России по цене Lada Vesta.

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Источник: «Реальное время»