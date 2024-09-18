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Самый надежный в мире 437-сильный внедорожник обновился
Состоялся дебют обновленного внедорожника...

Самый надежный в мире 437-сильный внедорожник обновился

Состоялся дебют обновленного внедорожника Toyota Sequoia

Появились снимки новой Toyota Sequoia 2025 модельного года в комплектации 1794 Edition.

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Специальные элементы для 1794 Edition включают в себя настоящие акценты из орехового дерева, кожаную отделку, подогрев и вентиляцию передних сидений с функцией массажа, капитанские кресла второго ряда, 20-дюймовые колеса, панорамную стеклянную крышу и пакет буксировочных технологий.

Toyota Sequoia 2025
Toyota Sequoia 2025

Автомобиль также получил индивидуальные значки внутри и снаружи. Стоимость обновленного внедорожника составляет от 82 080 долларов.

Другие изменения для 2025 года включают новый цвет Mudbath, эксклюзивный для внедорожной модели TRD Pro.

Toyota Sequoia 2025
Toyota Sequoia 2025

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Под капотом Sequoia безальтернативная гибридная установка i-Force Max от Toyota мощностью 437 л.с. Она состоит из 3,5-литрового V6 с двойным турбонаддувом и электромотора-генератора, расположенного между двигателем и 10-ступенчатой АКП.

Ранее сообщалось, что большой «китаец» теперь доступен в России по цене Lada Vesta.

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Источник: Motorauthority

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Ушакова Ирина
Фото:Toyota
18.09.2024
Фото:Toyota
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