Самый надежный в мире 437-сильный внедорожник обновился

Состоялся дебют обновленного внедорожника Toyota Sequoia

Появились снимки новой Toyota Sequoia 2025 модельного года в комплектации 1794 Edition.

Специальные элементы для 1794 Edition включают в себя настоящие акценты из орехового дерева, кожаную отделку, подогрев и вентиляцию передних сидений с функцией массажа, капитанские кресла второго ряда, 20-дюймовые колеса, панорамную стеклянную крышу и пакет буксировочных технологий.

Toyota Sequoia 2025

Автомобиль также получил индивидуальные значки внутри и снаружи. Стоимость обновленного внедорожника составляет от 82 080 долларов.

Другие изменения для 2025 года включают новый цвет Mudbath, эксклюзивный для внедорожной модели TRD Pro.

Toyota Sequoia 2025

Под капотом Sequoia безальтернативная гибридная установка i-Force Max от Toyota мощностью 437 л.с. Она состоит из 3,5-литрового V6 с двойным турбонаддувом и электромотора-генератора, расположенного между двигателем и 10-ступенчатой АКП.

Ранее сообщалось, что большой «китаец» теперь доступен в России по цене Lada Vesta.

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Источник: Motorauthority