Товарооборот портов Приморья увеличится к 2032 году до 270 млн тонн

Глава Приморья Кожемяко: В регионе модернизируют участок Восточного полигона ж/д

В Приморье начнется процесс модернизации Восточного полигона железных дорог на своем участке. Реализация проекта призвана увеличить товарооборот портов региона, сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко.

«Принятые решения позволят увеличить пропускную способность железной дороги, а значит нарастить товарооборот приморских портов», – написал глава региона в своем Telegram-канале.

По словам Кожемяко, все механизмы модернизации обсудили в ходе заседания комиссии Правительства РФ по вопросам реализации проектов развития железнодорожной инфраструктуры Сибири и Дальнего Востока под руководством вице-премьера Виталия Савельева. Кроме того, затронули и вопрос электрификации путей на юге Приморского региона. Савельев ранее информировал, что в рамках третьего этапа модернизации Восточного полигона работы охватят 24 участка.

Напомним, президент РФ Владимир Путин в 2013 году дал поручение Правительству РФ разработать план-график модернизации Транссиба и БАМа. Уже завершены первые два этапа, общая провозная способность двух магистралей возрастет до 180 млн тонн в год. Инвестиции на строительство оценивают в 520,5 млрд рублей. Ожидается, что к 2030 году провозная способность на Восточном полигоне увеличится до 210 млн тонн, а к концу 2032 года – до 270 млн тонн.

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Источник: t.me/kozhemiakoofficial