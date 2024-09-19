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Товарооборот портов Приморья увеличится к 2032 году до 270 млн тонн

Глава Приморья Кожемяко: В регионе модернизируют участок Восточного полигона ж/д

В Приморье начнется процесс модернизации Восточного полигона железных дорог на своем участке. Реализация проекта призвана увеличить товарооборот портов региона, сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко.

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«Принятые решения позволят увеличить пропускную способность железной дороги, а значит нарастить товарооборот приморских портов», – написал глава региона в своем Telegram-канале.

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По словам Кожемяко, все механизмы модернизации обсудили в ходе заседания комиссии Правительства РФ по вопросам реализации проектов развития железнодорожной инфраструктуры Сибири и Дальнего Востока под руководством вице-премьера Виталия Савельева. Кроме того, затронули и вопрос электрификации путей на юге Приморского региона. Савельев ранее информировал, что в рамках третьего этапа модернизации Восточного полигона работы охватят 24 участка.

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Напомним, президент РФ Владимир Путин в 2013 году дал поручение Правительству РФ разработать план-график модернизации Транссиба и БАМа. Уже завершены первые два этапа, общая провозная способность двух магистралей возрастет до 180 млн тонн в год. Инвестиции на строительство оценивают в 520,5 млрд рублей. Ожидается, что к 2030 году провозная способность на Восточном полигоне увеличится до 210 млн тонн, а к концу 2032 года – до 270 млн тонн.

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Источник: t.me/kozhemiakoofficial

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Фото:Александр Манзюк/ТАСС
Количество просмотров 1
19.09.2024
Фото:Александр Манзюк/ТАСС
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