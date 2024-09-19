В России сильно подешевел популярный китайский кроссовер

Цена кроссовера DFSK ix7 снизилась в России на 700 тысяч рублей

Китайский автопроизводитель Dongfeng сообщил о спеццене на новую ограниченную партию кроссоверов DFSK ix7, информирует пресс-служба бренда.

DFSK ix7

Уточняется, что с середины сентября этого года кроссовер DFSK ix7 доступен в салонах официальных дилеров бренда по новой привлекательной цене – 3,59 млн рублей. Также предоставляется скидка в размере 300 тыс. рублей. С ней автомобиль продается за 3,29 млн рублей.

DFSK ix7

До снижения цены кроссовер стоил 3,99 млн рублей. Таким образом, он стал доступнее на 700 тыс. рублей.

Кроссоверы DFSK ix7 собирают на заводе «Моторинвест» в Липецкой области. Длина автомобиля составляет 4930 мм при колесной базе 2810 мм, клиренс равен 200 мм. Объем багажника варьируется от 375 до 2215 л.

Интерьер DFSK ix7

Кроссовер оснащен 2-литровым турбомотором мощностью 231 л.с. (355 Нм) и классическим гидромеханическим автоматом.

Ранее сообщалось, что большой «китаец» теперь доступен в России по цене Lada Vesta.

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Источник: пресс-служба DFSK