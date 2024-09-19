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В России сильно подешевел популярный китайский кроссовер

Цена кроссовера DFSK ix7 снизилась в России на 700 тысяч рублей

Китайский автопроизводитель Dongfeng сообщил о спеццене на новую ограниченную партию кроссоверов DFSK ix7, информирует пресс-служба бренда.

DFSK ix7
DFSK ix7
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Уточняется, что с середины сентября этого года кроссовер DFSK ix7 доступен в салонах официальных дилеров бренда по новой привлекательной цене – 3,59 млн рублей. Также предоставляется скидка в размере 300 тыс. рублей. С ней автомобиль продается за 3,29 млн рублей.

DFSK ix7
DFSK ix7

245 л. с., АКП, полный привод, шикарный салон – а на чем китайцы сэкономили?

До снижения цены кроссовер стоил 3,99 млн рублей. Таким образом, он стал доступнее на 700 тыс. рублей.

Кроссоверы DFSK ix7 собирают на заводе «Моторинвест» в Липецкой области. Длина автомобиля составляет 4930 мм при колесной базе 2810 мм, клиренс равен 200 мм. Объем багажника варьируется от 375 до 2215 л.

Интерьер DFSK ix7
Интерьер DFSK ix7

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Кроссовер оснащен 2-литровым турбомотором мощностью 231 л.с. (355 Нм) и классическим гидромеханическим автоматом.

Ранее сообщалось, что большой «китаец» теперь доступен в России по цене Lada Vesta.

DFSK ix7
DFSK ix7
DFSK ix7
Интерьер DFSK ix7
Интерьер DFSK ix7
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Источник: пресс-служба DFSK

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Ушакова Ирина
Фото:пресс-служба DFSK
Количество просмотров 1
19.09.2024
Фото:пресс-служба DFSK
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