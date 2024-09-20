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Рабочие УАЗа будут работать в экзоскелетах

На УАЗе тестируют экзоскелеты для рабочих – есть первые фото

На Ульяновском автозаводе состоялась встреча с представителями компании, разрабатывающей передовые средства индивидуальной защиты (СИЗ). Об этом сообщила пресс-служба УАЗа, не уточняя конкретного разработчика. Компания показала свои защитные костюмы, каски и перчатки, а особое внимание было уделено промышленному экзоскелету.

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Такие экзоскелеты помогают снизить нагрузку на спину сотрудников при подъеме и переноске грузов. Костюм разгружает мышцы спины при работе с активными наклонами благодаря возвратному действию силовых элементов. В 2020 году Hyundai внедрила экзоскелеты на своем заводе в США, а в 2021-м похожие устройства, также разработанные в США, начал применять АВТОВАЗ.

Испытания экзоскелета на УАЗе
Испытания экзоскелета на УАЗе

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На УАЗе экзоскелеты в действии уже опробовали сотрудники дирекции по логистике, работая на своих участках. По идее, инновация должна снизить утомляемость работников и обеспечить большую свободу движений. Если испытания на УАЗе завершатся успешно, будет обсуждаться внедрение новых СИЗ в работу.

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Источник: УАЗ Сегодня

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Иннокентий Кишкурно
Фото:freepik / freepik, УАЗ
Количество просмотров 3
20.09.2024
Фото:freepik / freepik, УАЗ
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