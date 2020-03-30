Hyundai экипирует своих рабочих экзоскелетами

Устройство снимает нагрузку с рук и плеч, повышает производительность, безопасность и комфорт работы.

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В корейской компании развивают тему с экзоскелетами для сотрудников, работающих на производстве. 30 марта последняя разработка Hyundai в этой сфере получила престижную премию Red Dot Design Award. Награды удостоилась конструкция под названием VEX, которая является экзоскелетом (или «надеваемым роботом»), помогающим сотрудникам, долгое время работающих с руками над головой.

Экзоскелет, весящий всего 2,8 кг и носимый рабочим, как рюкзак, не имеет батарей и сервоприводов, но за счет оригинального каркаса и механики снимает нагрузку с рук и плеч. Hyundai уже запустила на своем сборочном конвейере в США пилотную программу, экипировав экзоскелетами рабочих, которые работают под автомобилями. Отзывы — самые положительные.

Помимо VEX, Hyundai планирует запустить в производство еще одного «надеваемого робота» — CEX позволит работнику принимать и удерживать сидячее положение без использования табуретки и стула. А третьим экзоскелетом должен стать медицинский MEX, помогающий пациентам с проблемами опорно-двигательного аппарата проходить реабилитацию.

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Фото: Hyundai