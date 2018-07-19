BMW разрабатывает руль с изменяемой формой

Рулевые колеса, способные менять форму, пригодятся в автономных транспортных средствах и в чрезвычайных ситуациях. У BMW есть идея, как решить эту задачу.

Компания BMW подала заявку на патент особого рулевого колеса, способного быстро менять свою форму — от традиционной круглой до овальной. При этом отдельные части обода поворачиваются относительно друг друга. Благодаря более компактной конфигурации на месте водителя станет просторнее во время движения автомобиля в автономном режиме.

Концепт BMW Vision iNext, представленный на автосалоне в Лос-Анджелесе в 2018 году, был оснащен квадратным рулевым колесом, позволяющим легко переключаться между автономным и активным режимами вождения. В компании заявили, что необычная форма руля позволит быстро и легко определять угол поворота автомобиля.

Ожидается, что новое рулевое колесо появится в серийной версии iNext, которая может получить индекс iX5. Рулевое колесо также оснащено оптическими волокнами, с помощью которых водитель будет узнавать, активирован ли автономный режим и требуется ли его участие в управлении автомобилем.

Согласно новому патенту, BMW намерена применять другую технологию. В 2017 году исследователи из Стэнфордского университета провели испытания роботизированного рулевого колеса, которое могло изменить форму. Тесты показали, что водители, которых попросили взять под контроль автономное транспортное средство в чрезвычайной ситуации, быстрее реагировали, если рулевое колесо быстро меняло свою форму. Реакция на световые сигналы оказывалась не столь стремительной.

Изменяющее форму рулевое колесо вряд ли появится на iNext 2021 года, но оно может появиться через пару лет.

BMW постепенно переводит свои автомобили на электротягу.

Изображения: BMW