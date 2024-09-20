Лишение прав и пересдача экзамена на вождение – за что накажет ГАИ

Эксперт Сажин: Ужесточение штрафа за отказ остановиться простимулирует водителей

Автовладельцев, игнорирующих требование инспектора ДПС остановиться, нужно стимулировать к тому, чтобы они осознавали степень нарушения и становились законопослушными гражданами. Тогда они будут останавливаться по первому требованию, заявил автоэксперт Владимир Сажин.

Комментируя новость о том, что в России ужесточились штрафы за отказ водителя остановиться по требованию сотрудников ГАИ, эксперт напомнил, что после принятия законопроекта штраф за такое наказание вырос до 10 тыс. рублей за первый случай.

«Если понимания и в этом случае не будет, и человек решит второй раз поупражняться в скоростном вождении, то в этом случае это будет лишение прав управления. Последствия у этого – пересдача экзаменов и отдых от автомобиля, прогулки пешком на свежем воздухе», – объясняет специалист.

Проблема назрела давно, констатирует Сажин, потому что водители, не останавливающиеся по законному требованию, думают, что отделаются штрафом в 800 рублей.

«Некоторые ловят на этом хайп, а некоторые совершают противоправные действия, катаясь без прав, либо в пьяном состоянии, либо перевозят какие-нибудь вещества и предметы, которые запрещены в гражданском обороте», – подчеркивает эксперт.

Необходимо стимулировать автонарушителей, чтобы они становились законопослушными гражданами и останавливались по первому требованию, убежден Сажин.

«У сотрудников ГАИ уже накипело, поэтому они подняли этот штраф на государственном уровне», – подчеркивает специалист.

Чтобы избежать проблем, сразу же включайте поворотник и остановитесь, как только увидите поднятый вверх жезл сотрудника ДПС, рекомендует Сажин.

Напомним, в России с 18 сентября 2024 года за отказ водителя остановиться по требованию сотрудников полиции нарушитель заплатит от 7 до10 тысяч рублей (раньше было 500-800 рублей).

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Источник: osnmedia.ru