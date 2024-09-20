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Лишение прав и пересдача экзамена на вождение – за что накажет ГАИ
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Лишение прав и пересдача экзамена на вождение – за что накажет ГАИ

Эксперт Сажин: Ужесточение штрафа за отказ остановиться простимулирует водителей

Автовладельцев, игнорирующих требование инспектора ДПС остановиться, нужно стимулировать к тому, чтобы они осознавали степень нарушения и становились законопослушными гражданами. Тогда они будут останавливаться по первому требованию, заявил автоэксперт Владимир Сажин.

Комментируя новость о том, что в России ужесточились штрафы за отказ водителя остановиться по требованию сотрудников ГАИ, эксперт напомнил, что после принятия законопроекта штраф за такое наказание вырос до 10 тыс. рублей за первый случай.

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«Если понимания и в этом случае не будет, и человек решит второй раз поупражняться в скоростном вождении, то в этом случае это будет лишение прав управления. Последствия у этого – пересдача экзаменов и отдых от автомобиля, прогулки пешком на свежем воздухе», – объясняет специалист.

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Проблема назрела давно, констатирует Сажин, потому что водители, не останавливающиеся по законному требованию, думают, что отделаются штрафом в 800 рублей.

«Некоторые ловят на этом хайп, а некоторые совершают противоправные действия, катаясь без прав, либо в пьяном состоянии, либо перевозят какие-нибудь вещества и предметы, которые запрещены в гражданском обороте», – подчеркивает эксперт.

Необходимо стимулировать автонарушителей, чтобы они становились законопослушными гражданами и останавливались по первому требованию, убежден Сажин.

«У сотрудников ГАИ уже накипело, поэтому они подняли этот штраф на государственном уровне», – подчеркивает специалист.

Чтобы избежать проблем, сразу же включайте поворотник и остановитесь, как только увидите поднятый вверх жезл сотрудника ДПС, рекомендует Сажин.

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Напомним, в России с 18 сентября 2024 года за отказ водителя остановиться по требованию сотрудников полиции нарушитель заплатит от 7 до10 тысяч рублей (раньше было 500-800 рублей).

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Источник: osnmedia.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
20.09.2024
Фото:Depositphotos
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