#
Где сэкономить?ГалереиПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)Китайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Названы самые выносливые машины с пробегом дешевле 2,3 млн рублей
20 сентября
Названы самые выносливые машины с пробегом дешевле 2,3 млн рублей
Эксперты HotCars назвали десять лучших...
Лишение прав и пересдача экзамена на вождение – за что накажет ГАИ
20 сентября
Лишение прав и пересдача экзамена на вождение – за что накажет ГАИ
Эксперт Сажин: Ужесточение штрафа за отказ...
Toyota Crown Kluger
20 сентября
249 л.с., 2,5 л: в Россию приехал новый большой уникальный «японец»
В РФ появилась в продаже премиальная новая...

Названы самые выносливые машины с пробегом дешевле 2,3 млн рублей

Эксперты HotCars назвали десять лучших доступных автомобилей с пробегом

Лучшие и надежные машины в ценовой категории до 2,3 млн рублей перечислили эксперты портала HotCars. Первое место в списке занял Kia Soul 2023 года выпуска с 2,0-литровым рядным 4-цилиндровым двигателем мощностью 147 л.с. Его надежность эксперты J.D. Power оценили в 87 баллов из 100 возможных, а средняя цена такого подержанного авто составляет 19 925 долларов (1,8 млн рублей).

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Бренд, цена, масса? – что важнее при выборе батареи

Далее следует Chevrolet Equinox 2023 года, под капотом которого установлен 1,5-литровый 175-сильный бензиновый мотор, с 90 баллами и средней ценой 24 980 долларов (2,3 млн рублей).

На третьем месте Kia Seltos 2023 года с рейтингом надежности 87 баллов и средней ценой 23 103 доллара (2,1 млн рублей). Автомобиль оснащен 4-цилиндровым мотором объемом 2,0 литра мощностью 146 л. с.

Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Надежные автомобили с пробегом дешевле 2,3 млн рублей:

  • Kia Soul;
  • Chevrolet Equinox;
  • Kia Seltos;
  • Hyundai Venue;
  • Chevrolet Trailblazer;
  • Buick Encore GX;
  • Kia Forte;
  • Volkswagen Jetta;
  • Honda Civic;
  • Hyundai Elantra.

Все указанные модели 2023 года выпуска.

Ранее сообщалось, что знакомый надежный «европеец» вернулся в Россию по цене Lada Vesta.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
«За рулем» рекомендует...

Нужен кредит на покупку авто?

• Новые правила Центробанка
• Анализ рынка + прогноз
• Обзор выгодных кредитных программ в июле 2024 г.

ПОДОБРАТЬ ВЫГОДНЫЙ АВТОКРЕДИТ

Источник: HotCars

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
20.09.2024
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0