Названы самые выносливые машины с пробегом дешевле 2,3 млн рублей

Эксперты HotCars назвали десять лучших доступных автомобилей с пробегом

Лучшие и надежные машины в ценовой категории до 2,3 млн рублей перечислили эксперты портала HotCars. Первое место в списке занял Kia Soul 2023 года выпуска с 2,0-литровым рядным 4-цилиндровым двигателем мощностью 147 л.с. Его надежность эксперты J.D. Power оценили в 87 баллов из 100 возможных, а средняя цена такого подержанного авто составляет 19 925 долларов (1,8 млн рублей).

Далее следует Chevrolet Equinox 2023 года, под капотом которого установлен 1,5-литровый 175-сильный бензиновый мотор, с 90 баллами и средней ценой 24 980 долларов (2,3 млн рублей).

На третьем месте Kia Seltos 2023 года с рейтингом надежности 87 баллов и средней ценой 23 103 доллара (2,1 млн рублей). Автомобиль оснащен 4-цилиндровым мотором объемом 2,0 литра мощностью 146 л. с.

Надежные автомобили с пробегом дешевле 2,3 млн рублей:

Kia Soul;

Chevrolet Equinox;

Kia Seltos;

Hyundai Venue;

Chevrolet Trailblazer;

Buick Encore GX;

Kia Forte;

Volkswagen Jetta;

Honda Civic;

Hyundai Elantra.

Все указанные модели 2023 года выпуска.

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Источник: HotCars