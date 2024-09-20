Автомобилисты рассказали, какие автомобили они любят боьше всего

«Ромир» назвал любимые автобренды россиян – лидируют Toyota, BMW и Lada

В России по-прежнему любят японские и немецкие автомобили, показало новое исследование, проведенное компаниями «Яков и партнёры» и «Ромир». Причем в этом рейтинге совсем не оказалось «китайцев».

За последний год состав тройки лидеров почти не изменился, однако в список любимых брендов вошла отечественная марка Lada, сместив Mercedes-Benz на ступеньку ниже.

Самым любимым автомобильным брендом оказалась Toyota, за ней следует BMW, на третьей позиции наша Lada.

В десятку «любимых» также попали Mercedes-Benz, Kia, Hyundai, Nissna, Volkswagen, Audi и Renault.

Хотя «китайцы» пока не вошли в список признанных брендов, они продолжают наращивать свое присутствие в России. Так за последнюю неделю к нам «зашли» сразу два бренда из Поднебесной - принадлежащий Chery Soueast и Knewstar, который имеет родственные связи с Geely.

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Источник: «Ромир»