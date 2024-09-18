10 любимых авто, владельцы которых отказываются их продавать

iSeeCars: 7 моделей Toyota вошли в топ-10 самых любимых сашин владельцев

Компания iSeeCars, которая помогает пользователям сравнивать выставленные на продажу автомобили, провела анализ лояльности владельцев машин к разным маркам и моделям. Основывался он на том, как долго владельцы не готовы отказываться от имеющегося автомобиля, то есть на сроке владения.

Так, выяснилось, что в первую семерку вошли модели исключительно японского производства. Это Toyota, Lexus, Nissan, Honda, Subaru, Mitsubishi и Mazda. Тогда как европейские машины смогли попасть только в рейтинг среди спортивных моделей.

Причем у компании Toyota в топ-10 попало сразу семь моделей. Безусловным лидером в этой категории стал Toyota Prius, 14% владельцев ездят на нем 15-20 лет и не стремятся заменить на другой автомобиль.

Лишь шестое и седьмое место смогли занять модели от Honda: CR-V и Pilot. В список также попал и Subaru Forester.

Подробнее в нашей фотоподборке.

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Источник: iSeeCars