Влетит в копеечку: эксперты прогнозируют уход из такси некоторых частников

Эксперт Шкуматов объяснил, почему частным таксистам придется отказаться от извоза

Чтобы получить право на самостоятельный техосмотр транспортного средства, водителям необходимо пройти 40-часовые курсы стоимостью порядка 50 тыс. рублей и продолжительностью 4-5 месяцев. Об этом заявил глава Союза пользователей цифровых платформ «Цифровой мир» Валерий Корнеев.

Комментируя инициативу по самостоятельному медосмотру и прохождению ТО водителями такси, автоэксперт Петр Шкуматов подчеркнул, что такие курсы подойдут тем, у кого уже есть профильное образование. А если его нет, то учеба займет 240 часов. Цены на такие занятия могут вырасти, к тому же для цифрового медосмотра понадобится оборудование, а его цена доходит до 100 тыс. рублей, уточнил Шкуматов.

«Переклейка автомобиля под такси стоит тоже порядка 100 тысяч рублей. Образовательные курсы тоже стоят каких-то денег», – указал эксперт.

При этом Шкуматов подчеркивает, что для 75-80% водителей работа в такси является дополнительным видом заработка к основной работе, и, как правило, такие автовладельцы живут в регионах. В Москве для частников оборудованы арендные парки, в Петербурге тоже стали появляться такие. Поэтому вполне вероятно, что некоторые частники могут отказаться от извоза из-за нововведений.

«Эти улучшения нацелены на Москву, но помимо Москвы у нас все-таки есть довольно большое количество других регионов. Там ситуация совершенно другая, и подработчики просто не будут этого делать», – объяснил эксперт.

Напомним, в России хотят упростить прохождение медосмотра и ТО таксистам-частникам. Соответствующие поправки к закону «О такси» в Госдуму РФ направили Минтранс, профсоюзы и профильные общественные организации.

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Источник: otr-online.ru