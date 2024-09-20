#
Где сэкономить?ГалереиПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)Китайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Эти компании выпускают самые надежные двигатели в мире
20 сентября
Эти компании выпускают самые надежные двигатели в мире
Эксперты HotCars перечислили 10...
100 лет московскому автобусу
20 сентября
100 лет московскому автобусу
Первый регулярный автобусный маршрут запустили...
Собираетесь на сервис? Вот какие проблемы вас ждут
20 сентября
Собираетесь на сервис? Вот какие проблемы вас ждут
Водителям рассказали, какие сложности их...

В Кремле оценили перспективы использования Lada Aura как авто для чиновников

Песков: В администрации президента изучат надежность Lada Aura для госслужбы

Управление делами администрации Президента России изучит цены новых Lada Aura и их надежность для работы в госслужбе, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ
«У нас есть управление делами президента, которое оценивает и ценовые характеристики, и характеристики по надежности авто для госслужбы. Будет это сделано и на этот раз», – сообщил он, отвечая на вопрос журналистов, будет ли выполнено обещание пересадить чиновников на российские машины.

Бренд, цена, масса? – что важнее при выборе батареи

19 сентября представители АВТОВАЗа сообщили, что стоимость седана Lada Aura в базовой версии составит 2,6-2,8 млн рублей. Серийное производство автомобиля начнется в сентябре.

Ранее сообщалось, что большой «китаец» теперь можно купить в России по цене Lada Vesta.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
«За рулем» рекомендует...

Нужен кредит на покупку авто?

• Новые правила Центробанка
• Анализ рынка + прогноз
• Обзор выгодных кредитных программ в июле 2024 г.

ПОДОБРАТЬ ВЫГОДНЫЙ АВТОКРЕДИТ

Источник: ТАСС

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:Валентин Антонов/ТАСС
20.09.2024
Фото:Валентин Антонов/ТАСС
Поделиться:
Оцените материал:
0