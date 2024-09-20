В Кремле оценили перспективы использования Lada Aura как авто для чиновников
Песков: В администрации президента изучат надежность Lada Aura для госслужбы
Управление делами администрации Президента России изучит цены новых Lada Aura и их надежность для работы в госслужбе, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге.
«У нас есть управление делами президента, которое оценивает и ценовые характеристики, и характеристики по надежности авто для госслужбы. Будет это сделано и на этот раз», – сообщил он, отвечая на вопрос журналистов, будет ли выполнено обещание пересадить чиновников на российские машины.
19 сентября представители АВТОВАЗа сообщили, что стоимость седана Lada Aura в базовой версии составит 2,6-2,8 млн рублей. Серийное производство автомобиля начнется в сентябре.
Ранее сообщалось, что большой «китаец» теперь можно купить в России по цене Lada Vesta.
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Источник: ТАСС
Фото:Валентин Антонов/ТАСС
20.09.2024
Фото:Валентин Антонов/ТАСС
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