2 л, полный привод, автомат: новый кроссовер появился у российских дилеров
Купе-кроссоверы Knewstar 001 появились в автосалонах России за 3,8 млн рублей
Автомобили Knewstar 001 начали поступать российским дилерам. Под капотом кроссовера бензиновый турбодвигатель объемом 2.0 л мощностью 200 и 238 л.с., 8-ступенчатая АКП. Привод полный.
Предлагается три комплектации автомобиля: Luxury, Flagship и Flagship Sport. Цена стартует от 3,8 млн рублей.
Knewstar — российская марка, созданная для китайских машин, адаптированных для рынка РФ. Сами машины собирают в Харбине.
Knewstar 001
Knewstar 001
Ранее «За рулем» перечислил лучшие недорогие полноприводные иномарки по цене 2,5-3 млн рублей
- «За рулем» можно читать и в Телеграм
Нужен кредит на покупку авто?
• Новые правила Центробанка
• Анализ рынка + прогноз
• Обзор выгодных кредитных программ в июле 2024 г.
Источник: «Автостат»
Фото:Knewstar
2
23.09.2024
Фото:Knewstar
Поделиться:
Оцените материал:
0