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Машина с подростками перевернулась на федеральной трассе
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Машина с подростками перевернулась на федеральной трассе
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2 л, полный привод, автомат: новый кроссовер появился у российских дилеров

Купе-кроссоверы Knewstar 001 появились в автосалонах России за 3,8 млн рублей

Автомобили Knewstar 001 начали поступать российским дилерам. Под капотом кроссовера бензиновый турбодвигатель объемом 2.0 л мощностью 200 и 238 л.с., 8-ступенчатая АКП. Привод полный.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Робот в сандалиях: в этом «китайце» сошлись скупость и технологии

Предлагается три комплектации автомобиля: Luxury, Flagship и Flagship Sport. Цена стартует от 3,8 млн рублей.

Knewstar — российская марка, созданная для китайских машин, адаптированных для рынка РФ. Сами машины собирают в Харбине.

Knewstar 001
Knewstar 001
Knewstar 001
Knewstar 001

Ранее «За рулем» перечислил лучшие недорогие полноприводные иномарки по цене 2,5-3 млн рублей

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Источник: «Автостат»

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Ушакова Ирина
Фото:Knewstar
Количество просмотров 2
23.09.2024
Фото:Knewstar
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