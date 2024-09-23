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Самый надежный автомобиль в мире привезли в Россию: известна цена

В России вышел в продажу рамный внедорожник Toyota 4Runner по цене от 8 млн рублей

В Россию продолжают поставлять внедорожники Toyota 4Runner. Эти автомобили дорожают: в августе внедорожник можно было купить за 6,75 млн рублей, а сейчас цена достигла отметки в 8 млн рублей.

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За 7,944 млн рублей Toyota 4Runner 2023 г. в. готова привезти под заказ компания из Владивостока. Автомобиль предлагается в особом внедорожном исполнении под названием TRD Pro с багажником на крыше, усиленными амортизаторами Fox и специальными пружинами TRD. Среди опций адаптивный круиз-контроль, многозонный климат-контроль, люк, подогрев передних сидений, медиасистема с большим экраном и другое.

Робот в сандалиях: в этом «китайце» сошлись скупость и технологии

Частник из Новосибирска предлагает из наличия внедорожник в комплектации Limited по более высокой цене. Дилер из Санкт-Петербурга продает 4Runner 2023 года из наличия за 11,49 млн рублей. В модификации TRD Pro с багажником на крыше и доработанной подвеской для тяжелого бездорожья.

Toyota 4Runner
Toyota 4Runner

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Под капотом у всех продающихся в России Toyota 4Runner 4,0-литровый бензиновый мотор мощностью 273 л.с., 5-ступенчатая АКП. Полный привод part-time с понижающим рядом в трансмиссии.

Toyota 4Runner
Toyota 4Runner

Ранее сообщалось, что большой «китаец» теперь можно купить в России по цене Lada Vesta.

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Источник: «Автоновости дня»

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Ушакова Ирина
Фото:Toyota
23.09.2024
Фото:Toyota
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