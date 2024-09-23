Машина с подростками перевернулась на федеральной трассе
В Бурятии пятеро подростков пострадали в аварии
В Иволгинском районе Бурятии в 16 километрах от села Сотниково вечером 21 сентября опрокинулась машина, в которой находились пятеро подростков.
Уточняется, что управлявший иномаркой 17-летний юноша, у которого не было водительских прав, не справился с управлением. Машина съехала с дороги и перевернулась.
Пострадали все находящиеся в автомобиле: сам водитель и четверо парней 16 и 17 лет. Их госпитализировали с травмами разной степени тяжести.
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Источник: УМВД республики Бурятия
Фото:МВД Медиа
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23.09.2024
Фото:МВД Медиа
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