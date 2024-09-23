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Машина с подростками перевернулась на федеральной трассе
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Машина с подростками перевернулась на федеральной трассе
В Бурятии пятеро подростков пострадали в аварии
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Машина с подростками перевернулась на федеральной трассе

В Бурятии пятеро подростков пострадали в аварии

В Иволгинском районе Бурятии в 16 километрах от села Сотниково вечером 21 сентября опрокинулась машина, в которой находились пятеро подростков.

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Робот в сандалиях: в этом «китайце» сошлись скупость и технологии

Уточняется, что управлявший иномаркой 17-летний юноша, у которого не было водительских прав, не справился с управлением. Машина съехала с дороги и перевернулась.

Пострадали все находящиеся в автомобиле: сам водитель и четверо парней 16 и 17 лет. Их госпитализировали с травмами разной степени тяжести.

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Источник: УМВД республики Бурятия

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Ушакова Ирина
Фото:МВД Медиа
Количество просмотров 1
23.09.2024
Фото:МВД Медиа
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