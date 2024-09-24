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Аналитики подсчитали расходы на владение популярным российским внедорожником

Агентство НАПИ: владение Lada Niva Legend в год обойдется в 270 279 рублей

Агентство НАПИ выяснило, каковы расходы на владение автомобилем Lada Niva Legend при среднегодовом пробеге 20 тысяч км в Москве.

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Цена рассматриваемой версии внедорожника равна 981 тысяча рублей. Стоимость владения автомобилем в год составила 270 279 рублей. За пять лет владельцу придется потратить 1 351 394 рубля.

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Большая часть денег при этом уйдет на бензин (615 116 рублей за 5 лет). Каско обойдется в 147 444 рублей, ОСАГО – в 70 120 рублей. Всё регламентное ТО стоит около 90 тысяч рублей, почти столько же потребуется на покупку резины (для расчета взяты зимние покрышки Nokian).

Lada Niva Legend
Lada Niva Legend

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Потеря стоимости автомобиля за 5 лет составит 288 тысяч рублей, остаточная стоимость равна приблизительно 593 тысячам.

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Источник: НАПИ

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Ушакова Ирина
Фото:
«За рулем»
24.09.2024
Фото:
«За рулем»
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Отзывы о LADA Niva Legend ()

— Отличный автомобиль, полный восторг.
LADA Niva Legend  2013
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
ход по неровной дороге
Недостатки:
много
Комментарий:
полный восторг!! Не осталось мест где я не могу проехать! и на ниве я ЕЗЖУ а не аккуратничаю, не переживаю, что где то что то зацеплю и т.д. теперь дорога там, где я собираюсь проехать! и это очень дорогого стоит!! а большинство недостатков - это позор производителя(подлость - на экспорт идут другие нивы). За 40 с лишним лет не придумали машины лучше!
+42