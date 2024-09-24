Аналитики подсчитали расходы на владение популярным российским внедорожником
Агентство НАПИ выяснило, каковы расходы на владение автомобилем Lada Niva Legend при среднегодовом пробеге 20 тысяч км в Москве.
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Цена рассматриваемой версии внедорожника равна 981 тысяча рублей. Стоимость владения автомобилем в год составила 270 279 рублей. За пять лет владельцу придется потратить 1 351 394 рубля.
Большая часть денег при этом уйдет на бензин (615 116 рублей за 5 лет). Каско обойдется в 147 444 рублей, ОСАГО – в 70 120 рублей. Всё регламентное ТО стоит около 90 тысяч рублей, почти столько же потребуется на покупку резины (для расчета взяты зимние покрышки Nokian).
Потеря стоимости автомобиля за 5 лет составит 288 тысяч рублей, остаточная стоимость равна приблизительно 593 тысячам.
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Источник: НАПИ