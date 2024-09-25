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1,5 л, 150 л.с., автомат: легендарный «немец» вернулся в РФ по цене «китайцев»

В России появился в продаже новый Volkswagen Golf за 4 млн рублей

В России в продаже появился обновленный хэтчбек Volkswagen Golf. Рестайлинговую модель продают в нескольких московских дилерских центрах по цене от 4 млн руб.

Volkswagen Golf
Volkswagen Golf

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Мировая премьера обновленного Volkswagen Golf прошла в начале 2024 года.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
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Интерьер Volkswagen Golf
Интерьер Volkswagen Golf

Я не плачу штрафы — и что вы мне сделаете?

В РФ модель продают только в комплектации R-Line Lite. Под капотом автомобиля 1,5-литровый бензиновый мотор мощностью 150 л.с. и автомат.

Для сравнения, около 4 млн рублей сегодня стоят китайские кроссоверы с хорошим оснащением и пакетом опций.

Ранее «За рулем» перечислил лучшие недорогие полноприводные иномарки по цене 2,5-3 млн рублей.

Источник: Autonews

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Ушакова Ирина
Фото:Volkswagen
Количество просмотров 5
25.09.2024
Фото:Volkswagen
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Отзывы о Volkswagen Golf ()

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Volkswagen Golf  2010
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Отличная машина, вопросов нет
Недостатки:
нет
Комментарий:
Хотелось бы новую, но финансы ...Мой брат покупал на http://auctionauto.kg/auction себе машину -Volkvagen Jetta SE. Ездит уже год, вопросов нет.
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