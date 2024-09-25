1,5 л, 150 л.с., автомат: легендарный «немец» вернулся в РФ по цене «китайцев»

В России появился в продаже новый Volkswagen Golf за 4 млн рублей

В России в продаже появился обновленный хэтчбек Volkswagen Golf. Рестайлинговую модель продают в нескольких московских дилерских центрах по цене от 4 млн руб.

Volkswagen Golf

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Мировая премьера обновленного Volkswagen Golf прошла в начале 2024 года.

Интерьер Volkswagen Golf

В РФ модель продают только в комплектации R-Line Lite. Под капотом автомобиля 1,5-литровый бензиновый мотор мощностью 150 л.с. и автомат.

Для сравнения, около 4 млн рублей сегодня стоят китайские кроссоверы с хорошим оснащением и пакетом опций.

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Источник: Autonews