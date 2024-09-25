1,5 л, 150 л.с., автомат: легендарный «немец» вернулся в РФ по цене «китайцев»
В России появился в продаже новый Volkswagen Golf за 4 млн рублей
В России в продаже появился обновленный хэтчбек Volkswagen Golf. Рестайлинговую модель продают в нескольких московских дилерских центрах по цене от 4 млн руб.
Volkswagen Golf
Почитать еще: Если бы не рейка! Названы слабые стороны Toyota RAV4
Мировая премьера обновленного Volkswagen Golf прошла в начале 2024 года.
Интерьер Volkswagen Golf
В РФ модель продают только в комплектации R-Line Lite. Под капотом автомобиля 1,5-литровый бензиновый мотор мощностью 150 л.с. и автомат.
Для сравнения, около 4 млн рублей сегодня стоят китайские кроссоверы с хорошим оснащением и пакетом опций.
Ранее «За рулем» перечислил лучшие недорогие полноприводные иномарки по цене 2,5-3 млн рублей.
- «За рулем» можно читать в ВКонтакте
Источник: Autonews
Фото:Volkswagen
5
25.09.2024
Фото:Volkswagen
Поделиться:
Оцените материал:
-1
Отзывы о Volkswagen Golf ()
— Отличный автомобиль, полный восторг.
Volkswagen Golf 2010/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Отличная машина, вопросов нет
Недостатки:
нет
Комментарий:
Хотелось бы новую, но финансы ...Мой брат покупал на http://auctionauto.kg/auction себе машину -Volkvagen Jetta SE. Ездит уже год, вопросов нет.
0