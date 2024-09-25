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Экстремальную версию легендарного внедорожника привезли в Россию: цена шокирует

В России появилась в продаже внедорожная модификация Ford Bronco за 16,9 млн рублей

Дилер привез в Россию американский рамный внедорожник Ford Bronco в особой версии Raptor для бездорожья по цене 16 880 000 руб. Автомобиль продает дилер в Москве. За эту сумму на вторичном рынке можно купить хорошую двухкомнатную квартиру в российской столице.

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Автомобиль продается в версии с бензиновым двигателем объемом 3,0 литра мощностью 424 л.с., АКП. Привод полный.

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Ford Bronco Raptor был представлен в 2022 году. Его дизайн выполнен в стилистике пикапа Ford F-150 Raptor. Это более мощная версия классического Bronco, которую подготовили для экстремального бездорожья. У модели увеличили клиренс, усилили шасси, а также добавили несколько алюминиевых компонентов в раму и кузов, чтобы уменьшить вес внедорожника.

Ford Bronco
Ford Bronco

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Источник: Autonews.ru

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Ушакова Ирина
Фото:Ford
Количество просмотров 1
25.09.2024
Фото:Ford
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