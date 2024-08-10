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В Россию привезли настоящую мечту джипера Ford Bronco Raptor 2024

У дилеров РФ появилась заводская экстремальная версия Ford Bronco Raptor 2024

На отечественный рынок добрался Ford Bronco Raptor 2024 – заводская модификация легендарного внедорожника, созданная для покорения самых сложных препятствий.

Ford Bronco Raptor 2024
Ford Bronco Raptor 2024

Ford Bronco Raptor – это не просто внедорожник, это воплощенная мечта джипера. Под его капотом скрывается мощный 3,0-литровый бензиновый мотор V6, развивающий впечатляющие 424 л.с. В тандеме с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода, этот агрегат способен заставить сердце любого любителя офф-роуда биться чаще.

Ford Bronco Raptor 2024
Ford Bronco Raptor 2024
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ГИД ПО КАСКО

Брутальный внедорожник Ford Bronco получил обновленную версию

Ford Bronco Raptor не только силен, но и прекрасно оснащен для бездорожья. В его арсенале передние спортивные кресла, система кругового обзора, информационно-развлекательная система SYNC 4A с двенадцатидюймовым сенсорным экраном и поддержкой беспроводных интерфейсов Apple CarPlay и Android Auto.

Ford Bronco Raptor стал третьим в линейке экстремальных внедорожников Ford, после F-150 Raptor и Ranger Raptor.

Интерьер Ford Bronco Raptor 2024
Интерьер Ford Bronco Raptor 2024

Однако, мечта джипера доступна не всем. Стоимость Ford Bronco Raptor 2024 в России составляет от 15,848 до 16,49 млн рублей.

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

Источник: IXBT

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Лежнин Роман
Фото:auto.ru
Количество просмотров 266
10.08.2024
Фото:auto.ru
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