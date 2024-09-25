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В России резко подорожали иномарки из Южной Кореи

Автоэксперт Рогов: Иномарки в Южной Корее с начала 2024 года подорожали до 25%

С начала текущего года стоимость популярных в РФ автомобилей европейских брендов, которые ввозят из Южной Кореи, возросла от 5 до 25%, рассказал основатель компании «РоговМобиль» Дмитрий Рогов.

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Он пояснил, что в начале года рост цен частично сдерживала благоприятная валютная конъюнктура, но сейчас она закончилась. Некоторые модели (BMW 5 Series и X5) стали дороже на 20-25%. Также сильно подорожали Volkswagen Jetta, Passat, Tiguan.

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На стоимость автомобилей для россиян повлиял также интерес к определённым моделям. Южнокорейские дилеры, видя, какие машины пользуются наибольшим спросом у российских граждан, скорректировали прайсы соответствующим образом. Меньше всего подорожали бренды, которые ранее были не очень популярны в России. Так, Mini и Peugeot с начала года стали дороже всего на 5-7%.

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Источник: «Газета.Ru»

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Ушакова Ирина
Фото:Unsplash
25.09.2024
Фото:Unsplash
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