В России резко подорожали иномарки из Южной Кореи
С начала текущего года стоимость популярных в РФ автомобилей европейских брендов, которые ввозят из Южной Кореи, возросла от 5 до 25%, рассказал основатель компании «РоговМобиль» Дмитрий Рогов.
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Он пояснил, что в начале года рост цен частично сдерживала благоприятная валютная конъюнктура, но сейчас она закончилась. Некоторые модели (BMW 5 Series и X5) стали дороже на 20-25%. Также сильно подорожали Volkswagen Jetta, Passat, Tiguan.
На стоимость автомобилей для россиян повлиял также интерес к определённым моделям. Южнокорейские дилеры, видя, какие машины пользуются наибольшим спросом у российских граждан, скорректировали прайсы соответствующим образом. Меньше всего подорожали бренды, которые ранее были не очень популярны в России. Так, Mini и Peugeot с начала года стали дороже всего на 5-7%.
Ранее «За рулем» перечислил лучшие недорогие полноприводные иномарки по цене 2,5-3 млн рублей.
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Источник: «Газета.Ru»