Любителей вейпов накажут: в России планируется ввести новый штраф

Автовладельцев начнут штрафовать за использование электронных сигарет за рулем

Минтранс намерен расширить пункт 2.7 Правил дорожного движения перечнем на все устройства, занимающие руки водителя. Это положение запрещает пользоваться мобильным телефоном без специальной подставки во время управления транспортным средством.

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Речь идет о том, что планируется ввести новый штраф в размере 1,5 тыс. руб. для водителей за использование электронных сигарет и «одноразок» за рулем.

Кроме того, обсуждается возможность применения этого правила к обычным сигаретам, его будут рассматривать отдельно. В настоящее время соответствующий проект находится на стадии публичных обсуждений, в срок до 10 октября текущего года его должны доработать.

Напомним, штрафы за пользование гаджетов за рулем дорожные камеры начали фиксировать в 2020 году. Нарушением считаются ситуации, когда автовладелец держит телефон непосредственно возле уха.

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Источник: t.me/mash