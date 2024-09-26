Массовые сокращения, закрытие завода – как на это отреагируют трудящиеся?

Десятки тысяч работников Volkswagen грозят руководству концерна забастовками

Производственный совет и профсоюз автоконцерна Volkswagen (VW) объявили о том, что на предприятиях Германии в декабре пройдут забастовки. Об этом пишут зарубежные СМИ.

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В сентябре руководство VW уведомило профсоюз IG Metall, представляющий интересы большей части работников компании в ФРГ, о том, что в конце декабря текущего года прекратится действие ряда трудовых соглашений, включая программы сохранения рабочих мест до 2029 года включительно. Эти договоренности действовали на протяжении почти 30 лет.

Топ-менеджмент производителя рассматривает вариант закрытия заводов в ФРГ. В ходе встречи с 3000 сотрудников глава производственного совета VW Даниэла Кавалло заявила, что планы компании по сокращению рабочих мест и возможному закрытию предприятий «нарушают исторические табу».

«Но реакция со стороны сотрудников будет такой же исторической», – предупредила глава совета.

Профсоюз IG Metall намерен организовывать ежегодные переговоры с руководством Volkswagen, чтобы обсуждать уровень зарплат. В планах – добиться повышения заработка на 7%. Профсоюз намерен начать забастовки с 1 декабря 2024 года. Напомним, капитализация немецкого автоконцерна с начала текущего года рухнула сразу на 16%.

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Источник: reuters.com