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Россияне скупают машины: с начала года выдано автокредитов почти на 2 трлн рублей

Банкиры фиксируют резкий рост выдачи автокредитов перед повышением утильсбора

Российские банки в сентябре фиксируют резкий рост выдачи ссуд на приобретение новых автомобилей. С начала 2024 года объем вырос на 97,6% год к году и составил 1,6 трлн рублей. Об этом сообщили Национальному бюро кредитных историй (НБКИ) ведущие финансовые компании рынка автозаймов.

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На фоне предстоящего с 1 октября 2024 года повышения утильсбора заемщики набирают кредиты впрок. Также росту выдачи автокредитов способствуют возобновление льготной госпрограммы и скидки производителей.

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Для некоторых банков сентябрь уже стал самым успешным месяцем в этом году, другие прогнозируют абсолютные рекорды выдач автокредитов по итогам этого месяца. За период с января по август 2024 года выдано 1,1 млн автокредитов, это на 87,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года (591,4 тыс.). Наибольший рост выдачи автокредитов отмечен в Москве (121,34 млрд рублей), Подмосковье (103,01 млрд), Петербурге (76,36 млрд), Татарстане (72,55 млрд) и Ростовской области (70,92 млрд).

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Также объем выданных автокредитов вырос в Ростовской области (+179,6%), Чувашии (+134,5%), Самарской (+127,8%) и Воронежской (+119,5%) областях, а также Удмуртии (+119,4%). В Москве и Петербурге объёмы автокредитования выросли на 61,7% и 52,7% соответственно.

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Источник: 78.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 18
26.09.2024
Фото:Depositphotos
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