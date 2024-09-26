Теперь официально: новый кроссовер начали собирать в России

На российском заводе Haval Motor официально запущено производство кроссовера H3

Российское представительство бренда Haval официально подтвердило сообщение, появившееся в середине текущей недели. На расположенном в Тульской области предприятии Haval действительно началась сборка компактного кроссовера H3.

Почитать еще: Автопроизводители не дают нам менять фильтры в АКП — вот что надо делать.

«Кроссовер повышенной проходимости Haval H3 начал производиться на заводе Haval в Тульской области», - сообщила пресс-служба ООО «Хавейл Мотор Рус».

Таким образом, H3 дополнил собой производящуюся на заводе гамму Haval, в которую входят кроссоверы Haval Dargo, Haval Jolion, Haval F7, Haval F7x и рамный внедорожник Haval H9.

Кроссовер H3 делит платформу с Jolion, но чуть крупнее собрата. Автомобили китайской сборки доступны в России с мая 2024 года по ценам от 2,6 до 3,1 млн рублей. Все варианты комплектуются преселективным роботом и движком 1.5, но у переднеприводных версий он развивает 143 л.с., а у полноприводных – 177 л.с. «За рулем» уже поездил на Haval H3.

«За рулем» можно читать в Viber

Источник: Российская газета