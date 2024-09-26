Девятиклассник на мопеде столкнулся с автомобилем скорой помощи

В Башкирии госпитализировали школьника после ДТП с машиной скорой помощи

В Альшеевском районе 15-летний подросток на мопеде столкнулся на дороге с машиной скорой помощи. ДТП произошло в Школьном переулке села Раевский в темное время суток.

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Школьник ехал на мопеде «Комета» с выключенными фарами и столкнулся со встречной скорой.

Юношу госпитализировали с различными травмами.

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Источник: пресс-служба МВД по республике Башкирия