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Девятиклассник на мопеде столкнулся с автомобилем скорой помощи

В Башкирии госпитализировали школьника после ДТП с машиной скорой помощи

В Альшеевском районе 15-летний подросток на мопеде столкнулся на дороге с машиной скорой помощи. ДТП произошло в Школьном переулке села Раевский в темное время суток.

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Школьник ехал на мопеде «Комета» с выключенными фарами и столкнулся со встречной скорой.

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Источник: пресс-служба МВД по республике Башкирия

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Ушакова Ирина
Фото:МВД Медиа
Количество просмотров 6
26.09.2024
Фото:МВД Медиа
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