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Добропорядочным автовладельцам отказали в скидке на уплату налога

Госдума отклонила идею о 50%-ной скидке на транспортный налог примерным водителям

Депутаты Госдумы РФ не одобрили проект закона о скидке в размере 50% на транспортный налог для примерных водителей. Речь идет о тех автовладельцах, которые в течение года не привлекались к ответственности за нарушение правил дорожного движения.

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Инициатор законопроекта, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков представил документ на рассмотрение в 2023 году. Он убежден, что увеличение количества примерных водителей позитивно скажется на снижении количества пострадавших в ДТП и позволит снизить расходы бюджета на оказание медпомощи.

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В комитете Госдумы по бюджету и налогам постановили, что вопросы стимулирования собственников транспортных средств к соблюдению ПДД «не относятся к предмету правового регулирования Налогового кодекса».

«Возможность изменения сумм налогов не ставится в зависимость от соблюдения налогоплательщиками положений федеральных законов, устанавливающих обязанности граждан. Таким образом, налоговые льготы не могут вводиться в целях стимулирования собственников транспортных средств к соблюдению норм и правил дорожного движения», – говорится в заключении профильного комитета парламента.

Ранее автоэксперт Сергей Ласкин выразил сомнение в эффективности штрафа за курение во время езды на автомобиле.

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Источник: sozd.duma.gov.ru

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Фото:Егор Алеев/ТАСС
Количество просмотров 10
27.09.2024
Фото:Егор Алеев/ТАСС
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