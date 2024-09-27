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Стала известна дата продаж полноприводного авто в нескольких типах кузова

ГАЗ готовится к запуску продаж в 2025 году ГАЗели NN с полным приводом

Горьковский автомобильный завод (ГАЗ) готовится к старту продаж в 2025 году автомобиля ГАЗель 4×4 NN с полным приводом. Об этом сообщил источник на заводе, пишет «Газета. Ru».

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«ГАЗель 4×4 NN будет отличаться от Соболя 4×4 NN увеличенной на 14 сантиметров колесной базой, а задний свес кузова будет длиннее на полметра. Кроме того, для полноприводной ГАЗели будут доступны разные варианты задней ошиновки – односкатная и двускатная», – рассказал источник.
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Ожидается, что новинка будет доступна в разных типах кузова: комби, микроавтобус, цельнометаллический фургон, грузовичок с бортовой платформой, а также как отдельное шасси. Для управления ГАЗелью понадобится водительское удостоверение для легковых автомобилей.

Под капотом ГАЗели 4×4 NN стоит дизельный мотор объемом 2,0 мощностью 149 л.с., в паре с ним работает 6-ступенчатая механическая коробка передач.

Газель NN
Газель NN

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До этого в салоны к дилерам автопроизводителя поступила для продаж новая версия модели ГАЗель NN с односкатными задними колесами. У этой модификации задние двери открываются на угол 270 градусов. Автомобиль оснащен дизельным мотором мощностью 150 л.с. и 6-ступенчатой МКП.

Газель NN
Газель NN
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Источник: gazeta.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:ГАЗ
Количество просмотров 13
27.09.2024
Фото:ГАЗ
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