#
Где сэкономить?ГалереиПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ГАИКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Просто зверская проходимость! Очень интересные вездеходы СССР
28 сентября
Просто зверская проходимость! Очень интересные вездеходы СССР
Блогер рассказал об экспериментальном...
История ГАЗели
28 сентября
Кемперы, вездеходы, тягачи — самые странные версии ГАЗели
К 30-летию ГАЗели «За рулем» показал самые...
20 вещей, которые надо (!) купить для вашего авто осенью
28 сентября
20 вещей, которые надо (!) купить для вашего авто осенью
Предусмотрели все риски, которые несет...

В России могут начать выпуск минивэнов для определенных категорий граждан

В Госдуме призвали наладить выпуск отечественных минивэнов для такси

В России необходимо наладить производство отечественных минивэнов специально для службы такси. С такой инициативой к главе Минпромторга Антону Алиханову обратился первый заместитель председателя Комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев.

Почитать еще: Прочный кузов, ресурс моторов – 300 000 км: а что сломается в первую очередь?

В ходе своего выступления на расширенном межфракционном заседании «Год реализации Федерального закона о такси: проблемы и пути решения» он призвал как можно скорее решить проблему с выпуском специального минивэна, рассчитанного на большое количество пассажиров.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Гусев напомнил, что на заседании Госдумы в ходе обсуждения закона о такси озвучили серьезную проблему: для многодетных семей, для семей с детьми-инвалидами нет современного подходящего автотранспорта.

А вы знали? Мотор имеет право не завестись уже при 20-градусном морозе
«Обычными автомобилями такси перевозить их просто невозможно! Что получается? Многодетной семье приходится заказывать две машины такси. Инвалиды же ожидают специальную машину и ждут порой длительное время. Давайте создадим наш российский специализированный минивэн, которым смогли бы пользоваться многодетные семьи, инвалиды, маломобильные граждане. Такой автомобиль может и должен производиться по госзаказу», – убежден парламентарий.

Свою позицию он изложил в обращении к Алиханову и попросил рассмотреть возможные варианты с выпуском отечественных минивэнов-такси.

Источник: Парламентская газета

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:Unsplash
Количество просмотров 4
28.09.2024
Фото:Unsplash
Поделиться:
Оцените материал:
0