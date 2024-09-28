В России могут начать выпуск минивэнов для определенных категорий граждан

В Госдуме призвали наладить выпуск отечественных минивэнов для такси

В России необходимо наладить производство отечественных минивэнов специально для службы такси. С такой инициативой к главе Минпромторга Антону Алиханову обратился первый заместитель председателя Комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев.

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В ходе своего выступления на расширенном межфракционном заседании «Год реализации Федерального закона о такси: проблемы и пути решения» он призвал как можно скорее решить проблему с выпуском специального минивэна, рассчитанного на большое количество пассажиров.

Гусев напомнил, что на заседании Госдумы в ходе обсуждения закона о такси озвучили серьезную проблему: для многодетных семей, для семей с детьми-инвалидами нет современного подходящего автотранспорта.

«Обычными автомобилями такси перевозить их просто невозможно! Что получается? Многодетной семье приходится заказывать две машины такси. Инвалиды же ожидают специальную машину и ждут порой длительное время. Давайте создадим наш российский специализированный минивэн, которым смогли бы пользоваться многодетные семьи, инвалиды, маломобильные граждане. Такой автомобиль может и должен производиться по госзаказу», – убежден парламентарий.

Свою позицию он изложил в обращении к Алиханову и попросил рассмотреть возможные варианты с выпуском отечественных минивэнов-такси.

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Источник: Парламентская газета