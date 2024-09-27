«За рулем» поздравляет всех любителей путешествий со Всемирным днем туризма

27 сентября отмечается Всемирный день туризма и путешествий

Всемирный день туризма и путешествий или World Tourism Day отмечают 27 сентября. В этот день в большинстве стран мира проходят турслеты, фестивали и праздничные мероприятия. Журнал «За рулем» поздравляет своих читателей с этим праздником!

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В этот день мы напоминаем об автомобильном туризме как одном из наиболее динамичных видов путешествий. Свой автомобиль дает возможность сделать остановку в приглянувшемся месте и полюбоваться его красотами. Ранее «За рулем» рассказал также, какие преимущества дает групповое путешествие на машинах одной модели.

Для путешествий можно приобрести бюджетный автодом. Компания Jetour показала свой компактный прицеп-кемпер.

Также «За рулем» предлагает немало необычных автомобильных туров, например, на Карельский перешеек.

Напомним, что сегодня премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил всех, кто работает в индустрии гостеприимства, с профессиональным праздником.

«По поручению Президента правительство принимает меры для развития внутреннего туризма. Чтобы путешествия стали более удобными и комфортными, решаются задачи по повышению уровня сервиса, совершенствованию необходимой инфраструктуры», – отметил он.

Ранее «За рулем» перечислил лучшие недорогие полноприводные иномарки по цене 2,5-3 млн рублей.

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Источник: telegram-канал Правительства России