«За рулем» поздравляет всех любителей путешествий со Всемирным днем туризма
Всемирный день туризма и путешествий или World Tourism Day отмечают 27 сентября. В этот день в большинстве стран мира проходят турслеты, фестивали и праздничные мероприятия. Журнал «За рулем» поздравляет своих читателей с этим праздником!
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В этот день мы напоминаем об автомобильном туризме как одном из наиболее динамичных видов путешествий. Свой автомобиль дает возможность сделать остановку в приглянувшемся месте и полюбоваться его красотами. Ранее «За рулем» рассказал также, какие преимущества дает групповое путешествие на машинах одной модели.
Для путешествий можно приобрести бюджетный автодом. Компания Jetour показала свой компактный прицеп-кемпер.
Также «За рулем» предлагает немало необычных автомобильных туров, например, на Карельский перешеек.
Напомним, что сегодня премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил всех, кто работает в индустрии гостеприимства, с профессиональным праздником.
«По поручению Президента правительство принимает меры для развития внутреннего туризма. Чтобы путешествия стали более удобными и комфортными, решаются задачи по повышению уровня сервиса, совершенствованию необходимой инфраструктуры», – отметил он.
Ранее «За рулем» перечислил лучшие недорогие полноприводные иномарки по цене 2,5-3 млн рублей.
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Источник: telegram-канал Правительства России