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Эти процедуры обязательны для машины с большим пробегом

Эксперт Тимашов назвал семь процедур для автомобиля с пробегом более 300 тыс. км

Автомобили, чей пробег превысил 300 тысяч километров, нуждаются в определенных процедурах, рассказал директор по послепродажному обслуживанию «Автодом Алтуфьево» Роман Тимашов. Он пояснил, что, если автовладелец знает историю машины, можно и дальше обслуживать ее по регламенту.

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Но если он купил автомобиль с таким большим пробегом, лучше сделать расширенное ТО. Оно включает замену масла и фильтров (воздушный, салонный, моторный и топливный), свечей зажигания, масла в АКП и мостах. Также придется заменить ремень навесного оборудования и ремень ГРМ с роликами.

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Следует внимательно осмотреть тормозную систему, проверить, есть ли течи в ДВС и трансмиссии. Также необходим комплексный осмотр ходовой, приборов, освещения и кузова, рассказал специалист.

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Источник: Газета.ru

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 23
30.09.2024
Фото:Depositphotos
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