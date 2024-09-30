Эти процедуры обязательны для машины с большим пробегом

Эксперт Тимашов назвал семь процедур для автомобиля с пробегом более 300 тыс. км

Автомобили, чей пробег превысил 300 тысяч километров, нуждаются в определенных процедурах, рассказал директор по послепродажному обслуживанию «Автодом Алтуфьево» Роман Тимашов. Он пояснил, что, если автовладелец знает историю машины, можно и дальше обслуживать ее по регламенту.

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Но если он купил автомобиль с таким большим пробегом, лучше сделать расширенное ТО. Оно включает замену масла и фильтров (воздушный, салонный, моторный и топливный), свечей зажигания, масла в АКП и мостах. Также придется заменить ремень навесного оборудования и ремень ГРМ с роликами.

Следует внимательно осмотреть тормозную систему, проверить, есть ли течи в ДВС и трансмиссии. Также необходим комплексный осмотр ходовой, приборов, освещения и кузова, рассказал специалист.

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Источник: Газета.ru