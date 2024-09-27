Mercedes прекратит выпуск двух моделей: они популярны в России
Немецкая компания Mercedes-Benz прекращает выпуск и продажу двух своих купеобразных кроссоверов: GLC и GLE. Эти автомобили занимают порядка 10-15% в общем объеме продаж данных моделей. Покупатели, в основном, выбирают традиционные кроссоверы.
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Известно, что в 2026 году на рынке должно появиться новое поколение модели GLC, но автомобиль уже не будут выпускать в кузове кросс-купе.
Обе модели в версиях кросс-купе продавались в РФ официально до ухода Mercedes-Benz с российского рынка в 2022 году. В дальнейшем дилеры продолжали активно продавать эти модели по параллельному импорту. Сейчас новый GLE Coupe в России можно купить по цене от 12,3 млн руб., GLC Coupe – от 7,9 млн руб.
Ранее сообщалось, что знакомый, надежный «европеец» вернулся в Россию по цене Lada Vesta.
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Источник: handelsblatt.com