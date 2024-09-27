Российские ученые научились управлять автомобилем силой мысли

Neiry: российские инженеры испытали технологию управления ГАЗелью силой мысли

Российские инженеры из Ульяновского государственного технического университета (УлГТУ) и российская биотех-лаборатория Neiry провели эксперимент, в ходе которого протестировали технологию управления беспилотным грузовиком ГАЗель Next. Специалисты сделали это силой мысли – посредством нейроинтерфейса. Эту технологию создали в Neiry.

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Управлять машиной попробовали с помощью волновой активности головного мозга и датчиков акселерометра. В ходе эксперимента разработчики подключили нейроинтерфейс к компьютеру, а компьютер к автомобилю. В результате была создана сложная логика алгоритма управления автотранспортом, которая обеспечивает поворот колес, управление скоростью и сценарием экстренной остановки.

«Если водитель сконцентрирован на дороге и при этом не отвлекается, скорость автомобиля увеличивается. Как только система детектирует нарастание усталости или отвлечение — скорость снижается. В экстренной ситуации или если водитель надолго отвлекся от приборной панели и лобового стекла, — например, когда уснул и кивает, — срабатывает система аварийной остановки», – пояснили в Neiry.

Также там заявили, что пока этот проект является экспериментальным, массовое производство на данном этапе не планируется.

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Источник: РИА Новости