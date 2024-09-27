#
Где сэкономить?ГалереиПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ГАИКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Wey 07
27 сентября
Этот аналог Li Auto L9 и BMW X7 уже в России
В Москве заметили новые кроссоверы Wey 07,...
Россияне продолжают скупать автомобили премиум-класса
27 сентября
Россияне продолжают скупать автомобили премиум-класса
«Автостат»: россияне купили в августе 217...
Сотруднику автозавода суд на год ограничил доступ к конфиденциальной информации
27 сентября
Сотруднику автозавода суд на год ограничил доступ к конфиденциальной информации
Суд Тольятти вынес приговор...

Российские ученые научились управлять автомобилем силой мысли

Neiry: российские инженеры испытали технологию управления ГАЗелью силой мысли

Российские инженеры из Ульяновского государственного технического университета (УлГТУ) и российская биотех-лаборатория Neiry провели эксперимент, в ходе которого протестировали технологию управления беспилотным грузовиком ГАЗель Next. Специалисты сделали это силой мысли – посредством нейроинтерфейса. Эту технологию создали в Neiry.

Почитать еще: Прочный кузов, ресурс моторов – 300 000 км: а что сломается в первую очередь?

А вы знали? Мотор имеет право не завестись уже при 20-градусном морозе

Управлять машиной попробовали с помощью волновой активности головного мозга и датчиков акселерометра. В ходе эксперимента разработчики подключили нейроинтерфейс к компьютеру, а компьютер к автомобилю. В результате была создана сложная логика алгоритма управления автотранспортом, которая обеспечивает поворот колес, управление скоростью и сценарием экстренной остановки.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

«Если водитель сконцентрирован на дороге и при этом не отвлекается, скорость автомобиля увеличивается. Как только система детектирует нарастание усталости или отвлечение — скорость снижается. В экстренной ситуации или если водитель надолго отвлекся от приборной панели и лобового стекла, — например, когда уснул и кивает, — срабатывает система аварийной остановки», – пояснили в Neiry.

Также там заявили, что пока этот проект является экспериментальным, массовое производство на данном этапе не планируется.

Ранее «За рулем» перечислил самые доступные новые модели Toyota в России.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: РИА Новости

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 3
27.09.2024
Фото:freepik / freepik
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о ГАЗ ГАЗель Next ()

— Отличный автомобиль, полный восторг.
ГАЗ ГАЗель Next  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Хочу поделиться своими мыслями о пользовании Газели Некст. Сидений в салоне хватает. Кабина водителя так вообще очень комфортная. После обкатки авто стало ездить еще лучше. Расход горючки не высок, и это при такой цене. Я доволен.
Недостатки:
6 передачи и правда не хватает.
Комментарий:
советую авто
-2