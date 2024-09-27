Полноприводная ГАЗель — первые фото!

В Нижнем Новгороде началась сборка полноприводной ГАЗели NN 4x4

В Сети появились фотографии полноприводного варианта Газели NN – судя по шильдикам, модификация получит имя Газель NN 4х4, по аналогии с только что запущенным Соболем NN 4x4. Впрочем, многие называют его Соболем NN 4WD, это соответствует шильдикам на передних дверях. Таковые есть и у нового варианта ГАЗели – ГАЗель NN 4WD.

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Одна из опубликованных фотографий полноприводной ГАЗели в кузове фургон сделана у центральной проходной завода в Нижнем Новгороде. Еще несколько таких фургонов попало в объектив на улицах города, а также стоящими на автовозе.

Предположительно, это опытно-промышленные образцы, но, по сообщению источника, эти машины уже собирают на конвейере вместе с другими модификациями малотоннажников. Один из источников на заводе сообщает, что продажи полноприводных автомобилей Газель 4×4 NN начнутся в 2025 году.

Известно, что Газель 4×4 NN отличается от близкого по конструкции Соболя 4×4 NN увеличенной на 14 см колесной базой и выросшим на 50 см задним свесом. При этом будут возможны два варианта ошиновки колес задней оси – односкатная и двускатная. У Соболя, напомним, возможен только первый вариант.

Гамма кузовов полноприводной ГАЗели будет шире, чем у более компактного Соболя NN 4WD: цельнометаллический фургон, комби, микроавтобус, грузовик с бортовой платформой, шасси – то есть все варианты, что предлагаются сейчас для моноприводной ГАЗели.

По двигателю пока без новостей: обещан дизель 2.0 на 149 л.с. в паре с 6-ступенчатой МКП. Но заметим, что ни в одном из прошлых поколений (сейчас выпускаются все три генерации) ГАЗель не имела серийной полноприводной модификации.

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Источник: Грузовики и вообще, Строительная техника и транспорт