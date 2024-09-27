Этот аналог Li Auto L9 и BMW X7 уже в России
В России заметили новые кроссоверы Wey 07, которые стали поступать дилерам. Автомобиль заметили на одной из московских парковок. Официальный старт продаж запланирован на октябрь, пока дилеры принимают предзаказы.
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Wey 07 представляет собой полноприводный гибрид. Бензиновый турбомотор 1,5 развивает 150 л.с., два электромотора выдают 95 и 109 л.с. Общая пиковая отдача гибрида (при работе ДВС и электромоторов) равна 517 л.с. На электротяге без подзарядки автомобиль может проехать 201 км.
По размерам кроссовер сопоставим с Li Auto L9 и BMW X7: более 5 м в длину и 1,9 в ширину. Клиренс равен 180 мм.
В числе опций кресла с электрорегулировками в 12 направлениях и кожаной отделкой, подогревы руля и лобового стекла, шесть подушек безопасности.
С сентября флагманская модель стала доступна для предзаказа онлайн через мобильное приложение GWM Store. Цена Wey 07 начинается от 6,8 млн рублей. Розничные продажи начнутся 7 октября.
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Источник: Китайские автомобили