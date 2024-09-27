Этот аналог Li Auto L9 и BMW X7 уже в России

В Москве заметили новые кроссоверы Wey 07, которые стали поступать дилерам

В России заметили новые кроссоверы Wey 07, которые стали поступать дилерам. Автомобиль заметили на одной из московских парковок. Официальный старт продаж запланирован на октябрь, пока дилеры принимают предзаказы.

Wey 07

Почитать еще: Прочный кузов, ресурс моторов – 300 000 км: а что сломается в первую очередь?

Wey 07 представляет собой полноприводный гибрид. Бензиновый турбомотор 1,5 развивает 150 л.с., два электромотора выдают 95 и 109 л.с. Общая пиковая отдача гибрида (при работе ДВС и электромоторов) равна 517 л.с. На электротяге без подзарядки автомобиль может проехать 201 км.

Wey 07

По размерам кроссовер сопоставим с Li Auto L9 и BMW X7: более 5 м в длину и 1,9 в ширину. Клиренс равен 180 мм.

В числе опций кресла с электрорегулировками в 12 направлениях и кожаной отделкой, подогревы руля и лобового стекла, шесть подушек безопасности.

С сентября флагманская модель стала доступна для предзаказа онлайн через мобильное приложение GWM Store. Цена Wey 07 начинается от 6,8 млн рублей. Розничные продажи начнутся 7 октября.

Ранее «За рулем» перечислил лучшие недорогие полноприводные иномарки по цене 2,5-3 млн рублей.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: Китайские автомобили