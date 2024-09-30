Люди получили серьезные ожоги: на известного японского автопроизводителя подали в суд

На автопроизводителя Mazda подали в суд из-за неисправного подогрева сидений

Верховный суд Сан-Франциско в Калифорнии, США, принял коллективный иск против Mazda от владельцев автомобилей этого бренда. Истцы утверждают, что у автомобилей Mazda 6 2018 года выпуска с момента выпуска была серьезно неисправна функция обогрева сидений, что может привести к серьезным ожогам водителя и пассажиров.

В иске сказано, что японская компания была в курсе этой проблемы много лет, но не извещала потребителей о потенциальных опасностях и продолжала продавать свои машины. Утверждается, что одна из владелиц автомобиля японского бренда получила ожоги и шрамы после эксплуатации функции подогрева сидений.

Компании было предъявлено несколько обвинений, среди которых нарушение условий гарантии, небрежная ответственность за качество продукции, введение в заблуждение и мошенничество, а также нарушение Закона Калифорнии о недобросовестной конкуренции.

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Источник: ithome.com