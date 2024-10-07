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Доцент Тимофеев: россияне предпочитают белые и...

Названы самые популярные цвета автомобилей в России

Доцент Тимофеев: россияне предпочитают белые и черные автомобили

На рынке машин с пробегом модели нейтральных цветов пользуются гораздо большим спросом у россиян, рассказал доцент кафедры информатики РЭУ им. Плеханова Александр Тимофеев.

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Самые популярные цвета машин в России это белый и черный, отметил он. И этому есть вполне практическое объяснение: машину с белым цветом на вторичном рынке продать гораздо легче, чем авто ярких расцветок.

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Также Тимофеев заметил, что большинство россиян предпочитают кроссоверы, поскольку они обладают высокой проходимостью в неблагоприятных погодных условиях.

Ранее «За рулем» перечислил самые доступные новые модели Toyota в России.

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Источник: Aif.ru

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Ушакова Ирина
Фото:Павел Ворожцов/ТАСС
Количество просмотров 12
07.10.2024
Фото:Павел Ворожцов/ТАСС
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