Названы самые популярные цвета автомобилей в России
Доцент Тимофеев: россияне предпочитают белые и черные автомобили
На рынке машин с пробегом модели нейтральных цветов пользуются гораздо большим спросом у россиян, рассказал доцент кафедры информатики РЭУ им. Плеханова Александр Тимофеев.
Самые популярные цвета машин в России это белый и черный, отметил он. И этому есть вполне практическое объяснение: машину с белым цветом на вторичном рынке продать гораздо легче, чем авто ярких расцветок.
Также Тимофеев заметил, что большинство россиян предпочитают кроссоверы, поскольку они обладают высокой проходимостью в неблагоприятных погодных условиях.
Ранее «За рулем» перечислил самые доступные новые модели Toyota в России.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник: Aif.ru
Фото:Павел Ворожцов/ТАСС
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07.10.2024
Фото:Павел Ворожцов/ТАСС
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