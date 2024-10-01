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В России за месяц подорожали автомобили семи брендов

«Автоновости дня»: в сентябре 2024-го в России выросли цены на машины 7 марок

Так, компания «Москвич» обновила свои прайсы, убрав из линейки седан Москвич 6 самую дешевую комплектацию «Комфорт» 2023 года. Теперь самой доступной версией стала «Комфорт» 2024 года, что увеличило минимальную стоимость модели на 64 тыс. рублей до 2,2 млн рублей.

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Белорусская Belgee также повысила цены на свой кроссовер X70, который вышел на российский рынок в конце июля. Все его комплектации подорожали на 20 тыс. рублей.

Китайская Geely увеличила цены на две свои модели — кроссовер Atlas Pro и седан Emgrand. Стоимость обеих машин возросла на 20 тыс. рублей во всех комплектациях.

Chery подняла цены на два автомобиля: семиместный кроссовер Tiggo 8 Pro Max и компактный Tiggo 4 Pro 18 Years Edition. У первого убрали прямую скидку в 120 тыс. рублей, а у второго цены выросли дважды — из-за уменьшения скидки на 30 тыс. рублей и общего повышения на 10-15 тыс. рублей.

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Компания GAC в начале сентября подняла цены на кроссоверы GS3 и GS8 на 100-150 тыс. рублей, но затем предложила скидки, благодаря которым базовые комплектации этих моделей стали дешевле на 100-200 тыс. рублей.

Кроме того, в сентябре подорожали все модели УАЗ, за исключением коммерческого семейства «Профи», а грузовик Argo от Sollers увеличился в цене на 80 тыс. рублей во всех вариантах кузова.

С 23 по 29 сентября 2024 года в России отмечен самый высокий показатель продаж - 41 686 новых легковых автомобилей.

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Источник: «Автоновости дня»

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Алексеева Елена
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 12
01.10.2024
Фото:Depositphotos
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