В России за месяц подорожали автомобили семи брендов

«Автоновости дня»: в сентябре 2024-го в России выросли цены на машины 7 марок

Так, компания «Москвич» обновила свои прайсы, убрав из линейки седан Москвич 6 самую дешевую комплектацию «Комфорт» 2023 года. Теперь самой доступной версией стала «Комфорт» 2024 года, что увеличило минимальную стоимость модели на 64 тыс. рублей до 2,2 млн рублей.

Белорусская Belgee также повысила цены на свой кроссовер X70, который вышел на российский рынок в конце июля. Все его комплектации подорожали на 20 тыс. рублей.

Китайская Geely увеличила цены на две свои модели — кроссовер Atlas Pro и седан Emgrand. Стоимость обеих машин возросла на 20 тыс. рублей во всех комплектациях.

Chery подняла цены на два автомобиля: семиместный кроссовер Tiggo 8 Pro Max и компактный Tiggo 4 Pro 18 Years Edition. У первого убрали прямую скидку в 120 тыс. рублей, а у второго цены выросли дважды — из-за уменьшения скидки на 30 тыс. рублей и общего повышения на 10-15 тыс. рублей.

Компания GAC в начале сентября подняла цены на кроссоверы GS3 и GS8 на 100-150 тыс. рублей, но затем предложила скидки, благодаря которым базовые комплектации этих моделей стали дешевле на 100-200 тыс. рублей.

Кроме того, в сентябре подорожали все модели УАЗ, за исключением коммерческого семейства «Профи», а грузовик Argo от Sollers увеличился в цене на 80 тыс. рублей во всех вариантах кузова.

С 23 по 29 сентября 2024 года в России отмечен самый высокий показатель продаж - 41 686 новых легковых автомобилей.

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Источник: «Автоновости дня»