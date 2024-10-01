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Этот популярный «китаец» серьезно подешевел: известна цена

Седан Chery Arrizo 8 в двух версиях стал доступнее в России на 150 тыс. рублей

В России стал доступнее китайский бизнес-седан Chery Arrizo 8. Его цена осталась прежней, но появилась прямая скидка, за счет которой две его комплектации стали доступнее на 150 тыс. рублей.

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Речь о базовой версии Active и «средней» Prime. Благодаря прямой скидке они подешевели до 2 700 000 и 2 900 000 рублей соответственно. Стоимость новой топовой комплектации Ultra Black с учетом аналогичной выгоды составляет 3 100 000 рублей.

Под капотом Arrizo 8 безальтернативный 150-сильный бензиновый турбомотор объемом 1,6 литра, 7-ступенчатый робот. Разгон до «сотни» занимает 9,8 секунды, а максимальная скорость равна 190 км/ч.

Chery Arrizo 8
Chery Arrizo 8

Ранее «За рулем» сообщал, что в России появился новый доступный «кореец», который станет хорошей альтернативой «китайцам».

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Источник: «Автоновости дня»

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Ушакова Ирина
Фото:Chery
Количество просмотров 9
01.10.2024
Фото:Chery
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Отзывы о Chery Arrizo 8

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